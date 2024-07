L’anniversario di via D’Amelio, gli appuntamenti in ricordo della strage

La memoria di Paolo Borsellino e dei 5 agenti di scorta

PALERMO – Appuntamenti istituzionali, come l’iniziativa a Palazzo dei Normanni sulle attività della commissione nazionale Antimafia, e la vista del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi alla caserma Lungaro, sede del Reparto scorte, ma anche momenti di puro raccoglimento come quelli organizzati dalle Agende Rosse in via D’Amelio e la consueta fiaccolata della sera con partenza da piazza Vittorio Veneto. Palermo ricorderà così Paolo Borsellino e i suoi cinque agenti di scorta nel 32esimo anniversario della strage del 19 luglio 1992.

Piantedosi ricorda Borsellino alla Lungaro

Alle 10 Piantedosi e il capo della polizia Vittorio Pisani deporranno una corona d’alloro alla Lungaro. A seguire, sempre nella caserma del Reparo scorte, verrà scoperta una targa nella rinnovata cappella intitolata a San Michele Arcangelo. Infine, presso l’aula Corona della caserma, si terrà la proiezione del docufilm: ‘I ragazzi delle Scorte – Ricordo tutto’, dedicato al poliziotto Claudio Traina, uno dei cinque agenti morti in via D’Amelio.

Fari sull’Antimafia nazionale

Alle 12:30, nella sala stampa dell’Ars, FdI incontra i cronisti per fare un punto sulle attività svolte dall’Antimafia nazionale in questa legislatura. Saranno presenti il capogruppo FdI al Senato, Lucio Malan, la deputata Carolina Varchi, capogruppo in commissione Giustizia a Montecitorio, e il senatore Raoul Russo.

Le manifestazioni in via D’Amelio

In via D’Amelio le celebrazioni delle Agende Rosse. Alle 14:45 ‘Noi sappiamo chi siete’, testimonianze e ricordo dei familiari delle vittime di mafia. Alle 16:58, ora della strage, il minuto di silenzio e, a seguire, Salvatore Borsellino, fratello del magistrato, leggerà la poesia di Marilena Monti ‘Giudice Paolo’. Alle 17:30 dibattito ‘Dietro le stragi: verità nascoste, verità negate’ con Borsellino, il magistrato Nino Di Matteo e l’ex toga Roberto Scarpinato, oggi senatore M5s.

La fiaccolata da piazza Vittorio Veneto

La giornata si concluderà con la tradizionale fiaccolata, giunta alla sua 28esima edizione. Oltre al ricordo, quest’anno la manifestazione sarà ancora una volta incentrata sulla richiesta di “verità”. Soprattutto in relazione alle inchieste della procura di Caltanissetta su quello che è stato definito “il più grande depistaggio nella storia della Repubblica”. Proprio per questo la manifestazione sarà aperta da uno striscione con una frase di Borsellino: “Forse saranno mafiosi quelli che materialmente mi uccideranno, ma quelli che avranno voluto la mia morte saranno altri”.

L’iniziativa è promossa dalle sigle “Forum XIX Luglio” – cartello che raggruppa trasversalmente associazioni, movimenti ed istituzioni – e “Comunità ’92”, coordinamento che unisce diverse generazioni di giovani di destra ideatori della manifestazione 28 anni fa. Come ogni anno, il concentramento della Fiaccolata è previsto per le 20:30 a piazza Vittorio Veneto (Statua della Libertà). Il corteo attraverserà via Libertà, via Autonomia Siciliana e arriverà in via D’Amelio dove verrà deposto un tricolore e intonato l’inno nazionale.