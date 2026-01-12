Lascari, in carcere un palermitano su cui pendeva un mandato di arresto Ue

Sarebbe un membro di una banda di ladri di auto in Belgio

LASCARI – I carabinieri di Lascari e della compagnia di Cefalù, hanno eseguito un mandato d’arresto europeo, spiccato in Belgio, nei confronti di un palermitano di 59 anni, ricercato a livello internazionale e accusato di aver fatto parte di una banda di ladri di auto.

L’operazione è scattata a seguito di un controllo ordinario del territorio. I militari hanno fermato l’uomo sulla sua auto e, dagli accertamenti eseguiti tramite le banche dati è emerso che a suo carico pendeva un provvedimento restrittivo emesso dall’autorità giudiziaria di un altro Paese dell’Unione Europea. L’uomo è stato condotto nel carcere di Termini Imerese, a disposizione della Corte d’Appello del tribunale di Palermo. L’operazione rientra nell’ambito della cooperazione tra le forze di polizia e le autorità giudiziarie degli Stati Ue.