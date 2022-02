L’auto dei carabinieri finisce su uno scooter: l’incidente fa una vittima

A perdere la vita, un 24enne.

CATANIA. Una ricostruzione dei fatti tutta ancora da accertare ma ciò che resta è la tragedia che si è compiuta lungo viale Mario Rapisardi.

E’ accaduto ieri sera all’altezza di via Lavaggi. Uno scontro che ha coinvolto una vettura del nucleo radiomobile dei carabinieri, una Smart ed uno scooter: a perdere la vita il conducente del mezzo a due ruote. Si tratta un 24enne.



L’incidente è avvenuto ieri sera attorno alle 23. L’auto dei carabinieri stava procedendo verso il Viale a sirene spiegate per un intervento legato all’aggressione subita da un clochard. Durante la corsa la gazzella ha impattato una Smart. Nell’impatto l’auto dei carabinieri sarebbe finita contro uno scooter, centrando il 24enne e la passeggera in sella al mezzo che è stata ricoverata al Cannizzaro.

L’auto dei militari è finita su altri mezzi che erano parcheggiati. I due militari hanno riportato diverse ferite e sono stati trasportati precauzionalmente in ospedale.

Per la vittima, l’intervento dei soccorritori si è rivelato purtroppo inutile.

