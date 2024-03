Giarre, lavoro in nero e smaltimento irregolare di rifiuti: una denuncia

Coinvolto il titolare di un'officina meccanica

CATANIA – Lavoro in nero a Giarre: il titolare di un’officina meccanica è stato denunciato dai carabinieri per il deposito incontrollato di rifiuti e per omessa sorveglianza sanitaria dei dipendenti.

Lavoro in nero a Giarre: l’officina

I militari hanno rilevato una carenza dei requisiti di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro perché sia nella struttura che nel piazzale antistante sono stati trovati rifiuti di natura meccanica e olii esausti, per il cui smaltimento sono previste procedure ben precise.

I militari dell’Arma hanno poi scoperto un lavoratore privo di un contratto di assunzione, circostanza che ha fatto scattare per il titolare una maxi sanzione di 3.600 euro e la contestuale sospensione temporanea dell’attività fino a quando non avrà provveduto a regolarizzare la sua posizione. La denuncia è scattata per la mancata sorveglianza sanitaria deI dipendente irregolare.