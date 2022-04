Lavoro, Ugl Catania: “Fare finta di nulla è da folli”

La riflessione del segretario Giovanni Musumeci alla vigilia della festa del Primo Maggio

“Fare finta di nulla continuando a pensare che la situazione è buona o che andrà tutto bene è da folli. Pensare l’esatto contrario invece non è essere catastrofisti, ma è evidenziare semplicemente lo stato di cose che caratterizza il nostro tempo. Sono sempre meno infatti i giovani che riescono a trovare spazio nel mercato del lavoro dalle nostre parti e sono ancor di più gli under 35 che per trovare un’occupazione sono costretti a lasciare questa città, magari dopo essersi formati adeguatamente”. Lo afferma in una nota il segretario territoriale dell’Ugl di Catania Giovanni Musumeci, alla vigilia della festa del 1 maggio.



“Sembra essere davvero tornati indietro negli anni – aggiunge – quando il fenomeno migratorio proveniente dal Sud andava a popolare centri e fabbriche del Nord pronte ad accogliere forza lavoro. C’è poco da dover festeggiare anche per tutti i genitori che godono o hanno goduto di una vita lavorativa normale, così come dovrebbe essere per tutti, ma sono in pena per i loro figli che vanno via in cerca di fortuna, che faticano a trovare un’occupazione o che non riescono ad inserirsi nel mondo del lavoro per mancanza di prospettive. Se anche nel nostro territorio vogliamo tornare a parlare di festa – osserva Musumeci – dobbiamo tornare a guardare ai giovani. Non per prospettar loro posti di lavoro che poi alla lunga magari non ci saranno, ma per costruire insieme a loro opportunità concrete. E’ ora che le forze buone di questa realtà provino ad unirsi per ribaltare il tavolo delle priorità e pretendere la giusta attenzione per i giovani. Ne saranno certamente contenti – chiosa il sindacalista – anche quei padri e quelle madri che ancora oggi avrebbero potuto far festa e preferiscono evitare per non ferire i loro figli”