 Intimidazioni a Palermo, la solidarietà di Schifani
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Le intimidazioni, Schifani: “Non lasceremo solo chi crea lavoro”

Renato Schifani
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PALERMO
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PALERMO- Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, esprime piena solidarietà e vicinanza ai titolari e ai lavoratori delle attività colpite dai gravi episodi intimidatori avvenuti nella notte a Palermo: la pizzeria Ulisse di Tommaso Natale, già bersaglio in passato di minacce, e un chiosco in fase di allestimento a Vergine Maria, danneggiato da un atto criminoso.

Schifani: “Non vi lasceremo soli”

“La Sicilia onesta e laboriosa – dice il presidente Schifani – non si farà intimidire da chi pensa di imporre con la violenza e la paura le proprie logiche criminali. Confido nel lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura affinché i responsabili vengano individuati e assicurati alla giustizia nel più breve tempo possibile. La Regione è e sarà sempre al fianco di chi ogni giorno investe, crea lavoro e contribuisce alla crescita del nostro territorio nel rispetto della legalità”.

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