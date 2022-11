Le previsioni meteo per oggi, giovedì 17 novembre

Cielo nuvoloso con residue piogge o rovesci in Calabria, Sicilia e Salento

2' DI LETTURA

Nel corso dei prossimi giorni l’Italia continuerà ad essere interessata da correnti atlantiche e quindi dal passaggio di veloci perturbazioni, alternate a pause di tempo stabile. Previsto nella giornata odierna cielo nuvoloso con residue piogge o rovesci in Calabria, Sicilia e Salento. Tempo stabile con soltanto un po’ di nuvolosità sparsa nel resto dell’Italia; nebbie al mattino in Pianura Padana, sull’alto Adriatico e nelle valli del Centro. Piogge possibili tra Levante Ligure e alta Toscana per effetto di venti umidi di Libeccio, primo segnale del rapido peggioramento che in serata riporterà nubi e qualche pioggia al Nord-Ovest, in Emilia, Toscana, Lazio e Sardegna.

Le previsioni al Nord

Nuvolosità variabile localmente con pioggia debole; dalla sera precipitazioni in intensificazione sulla Pianura Padana centro orientale e aumento della nuvolosità sulle aree alpine con nevicate a quote superiori ai 1500m sul settore occidentale.

Centro e Sardegna

Cielo da molto nuvoloso o coperto con diffuse precipitazioni che dalla serata assumeranno carattere di rovescio o temporale sulle regioni tirreniche e in sensibile intensificazione sulla Toscana settentrionale. Molto nuvoloso sull’ Isola con deboli piogge sparse in intensificazione dalla notte sul settore occidentale.

Sud e Sicilia

Molto nuvoloso sulle regioni tirreniche peninsulari con diffuse precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, intense tra Calabria e Campania, in attenuazione pomeridiana; nuvolosità variabile sulle restanti aree. Nuvoloso sulla Sicilia con precipitazioni più intense e a carattere di rovescio o temporale sule coste tirreniche.

Temperature

Temperature minime in sensibile calo al Nord e al Centro, in rialzo al Sud. Massime senza grandi variazioni di rilevo altrove e superiori alla norma.

Mari e venti

Venti occidentali in rinforzo sui mari di ponente e in Sicilia, da deboli a moderati occidentali al centro-sud, con rinforzi anche sensibili sulla Toscana, specie settore settentrionale; deboli variabili sul resto del paese. Mari: da mossi a molto mossi Tirreno, stretto di Sicilia e Ionio; poco mosso l’Adriatico; molto mossi i restanti mari.