Oroscopo del giorno: venerdì 24 maggio 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 24 maggio 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 24 maggio 2024

♈ Ariete

Oggi sei talmente energico che potresti alimentare un’intera città. Peccato che nessuno ti abbia chiesto di farlo. Preparati a una giornata di imprevisti, tipo il gatto del vicino che decide di traslocare da te. Voto: 6. Consiglio delle stelle siciliane: “Nun ti mpiccicare troppu, ca t’affarri ‘ntr’a ragnatela.” Oggi sarà meglio stari attentu e nun fussi troppu testardu, ca poi ti truovi ‘ngabbiatu.

♉ Toro

La tua pazienza oggi è messa a dura prova. Persone irritanti e situazioni stressanti saranno all’ordine del giorno. Ma tranquillo, c’è sempre un cioccolatino nascosto da qualche parte. Voto: 5. Consiglio delle stelle siciliane: “Pigghiatilla ccu calma, ca tuttu passa.” Si troppu testardu e nun voli ammettiri i tuoi errori, ma na jornata si risolvi.

♊ Gemelli

Parlare, parlare, parlare. Oggi sembri un DJ radiofonico inarrestabile. Non tutti però apprezzeranno le tue doti comunicative, specialmente chi vuole solo un po’ di silenzio. Voto: 7. Consiglio delle stelle siciliane: “Fatti un caffè e statti mutu.” Statti attenti a nun parlari troppu, ca poi ti trovi senza amici.

♋ Cancro

Oggi sei emotivo come una telenovela messicana. Anche il semplice gesto di scegliere cosa mangiare a pranzo potrebbe scatenare un dramma. Voto: 4. Consiglio delle stelle siciliane: “Cancia aria, ca ssa puzza.” Sta calmu e cerca di rilassari, ca sennò ti finisci pi chianciri tutta a jornata.

♌ Leone

Oggi il tuo ego è più grande di un leone in carne e ossa. Peccato che il resto del mondo non sia d’accordo e non ti dia l’attenzione che meriti. Voto: 6. Consiglio delle stelle siciliane: “Nenti si fa cu ‘nsalata e vinu.” Nenti ti po fermari oggi, ma statti attenti a nun esagerari.

♍ Vergine

Sei ossessionato dalla pulizia e dall’ordine oggi. Non sarebbe sorprendente trovarti a stirare anche le mutande. Peccato che la perfezione non esista. Voto: 5. Consiglio delle stelle siciliane: “Accura a nun ti struppi.” Troppu precisu oggi, rilassati un pocu.

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 24 maggio 2024

♎ Bilancia

Oggi sei diplomatico come un elefante in un negozio di porcellane. Evita discussioni, soprattutto con chi non è in grado di capire il tuo raffinato senso dell’equilibrio. Voto: 5. Consiglio delle stelle siciliane: “Statta ca sugnu chi ti finisci.” Cerca di nun fariti coinvolgiri troppu, ca sennò poi te ne penti.

♏ Scorpione

La tua giornata è un thriller psicologico. Guardati le spalle, specialmente da te stesso e dalle tue paranoie. Voto: 6. Consiglio delle stelle siciliane: “Cu sapi u sapi e cu nun sapi sinti.” Fatti i fatti toi oggi e nun ti mpiccicare di nenti.

♐ Sagittario

Oggi ti senti un esploratore, peccato che l’unico viaggio che farai è quello dal letto al frigorifero. Voto: 7. Consiglio delle stelle siciliane: “Cca’ terra è piatta.” Vivi la vita ccu serenità e rilassati un pocu.

♑ Capricorno

Lavoro, lavoro, lavoro. Non c’è altro nella tua mente oggi. Ricordati però che sei un essere umano, non un robot. Voto: 6. Consiglio delle stelle siciliane: “Mancia, beddu, ca poi finisci.” Statti attenti a nun ti scurdari di riposari.

♒ Acquario

Oggi le tue idee stravaganti non trovano il giusto terreno. Non preoccuparti, domani sarà un altro giorno per sorprendere il mondo con la tua genialità. Voto: 7. Consiglio delle stelle siciliane: “Statta cu i peri ‘nterra.” Si troppu cu a testa tra e nuli, statti attenti a nun fari pazzie.

♓ Pesci

Sogni a occhi aperti tutto il giorno. Peccato che nessuno ti paghi per farlo. Cerca di tornare con i piedi per terra, almeno un po’. Voto: 5. Consiglio delle stelle siciliane: “Ti mancia u panaru.” Oggi voli stari tranquillu, ma ricorda ca hai cosi da fari.

Classifica di venerdì 24 maggio 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Gemelli

2 – Sagittario

3 – Acquario

4 – Ariete

5 – Leone

6 – Scorpione

7 – Capricorno

8 – Toro

9 – Vergine

10 – Bilancia

11 – Pesci

12 – Cancro



