Le previsioni per i prossimi giorni: ecco dove pioverà

Da Nord a Sud

ROMA – iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni.

Domenica 6 aprile

Nord: Tempo in peggioramento al Nordest con nubi via via più diffuse e importante calore termico anche di 8°C nei valori massimi. Soleggiato e ancora mite altrove.

Centro: Peggioramento del tempo via via più diffusa: attesi locali temporali. Nevicate sui rilievi appenninici, con quota neve in progressivo calo.

Sud: La giornata trascorrera’ con un peggioramento sulle regioni peninsulari, all’insegna di temporali e piogge; da segnalare la possibilita’ di nevicate lungo i rilievi appenninici.

Lunedì 7 aprile

Nord: La giornata trascorrera’ con il bel tempo e un cielo più nuvoloso soltanto sui settori alpini, prealpini e in Piemonte. Clima piuttosto frizzante, specie in pianura.

Centro: Giornata in prevalenza soleggiata con cielo sereno, salvo più nubi su Abruzzo e Molise. Temperatura massime non piu’ alte di 16 gradi.

Sud: Giornata che sara’ instabile su Sardegna e Sicilia con temporali e grandinate. Cielo poco nuvoloso sul resto delle regioni. Clima fresco.

Martedì 8 aprile

Nord: La giornata trascorrerà con un cielo generalmente sereno o al più poco nuvoloso grazie al rinforzo dell’alta pressione.

Centro: La giornata trascorrera’ con un cielo spesso molto nuvoloso soltanto su Lazio, Abruzzo e Molise, sara’ sereno altrove. Calo delle temperature massime; minimo grossomodo stazionarie.

Sud: La giornata sarà caratterizzata da un cielo a tratti molto nuvoloso, ma senza precipitazioni previste. Temperatura perlopiù stazionarie.