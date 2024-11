Le strade del Cep passate al setaccio: raffica di multe e denunce

L'operazione dei carabinieri

PALERMO – I carabinieri passano al setaccio il Cep di Palermo, raffica di denunce e multe. Le verifiche hanno interessato eventuali allacci abusivi alla rete elettrica ed idrica, l’occupazione di suolo pubblico degli esercizi commerciali e il rispetto del Codice della Strada.

I militari hanno deferito in stato di libertà alla Procura di Palermo 8 persone di cui una per detenzione abusiva di munizioni e 7 per furto aggravato di energia elettrica ed idrica. Contestualmente i controlli presso gli esercizi commerciali, hanno portato alla contestazione di una sanzione di 11.200 euro per mancata procedura HACCP e mancata tracciabilità di 500 litri di olio alimentare che sono stati sequestrati. Denunciato per occupazione abusiva di suolo pubblico una persona alla quale è stata contestata una sanzione amministrativa di 4mila euro per mancata comunicazione dell’ampliamento dei locali, mancata esposizione del listino prezzi e mancanza dei requisiti igienici.

Le verifiche amministrative al codice della strada hanno portato al sequestro di 12 veicoli ed al fermo di ulteriori 11, sanzioni per un totale di circa 60.200 euro, nonché la decurtazione di 50 punti sulle patenti di guida. Complessivamente sono state identificate 162 persone, controllati 81 veicoli, effettuate 11 perquisizioni, segnalate 4 persone alla Prefettura di Palermo quali assuntrici di sostanze stupefacenti con contestuale sequestro di modiche quantità di droga, elevate 27 sanzioni al codice della strada tra cui, 11 mancate coperture assicurative e 3 omesse revisioni, 10 guide senza patente, 2 guide di biciclette elettriche non omologate ed 1 mancato possesso di documenti di guida.