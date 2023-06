“Le urne hanno premiato la proposta politica di Avanguardia”

Da Massimiliano Giammusso, riconfermato sindaco di Gravina, all'elezione di Erio Buceti ed Erika Bonaccorsi a Catania.

CATANIA. Riceviamo e pubblichiamo la nota a firma di Bruno Spitaleri, vice presidente del circolo politico-culturalte Avanguardia. Eccola:

“Le urne premiano i candidati di Avanguardia e la sua proposta politica. Avanguardia, movimento culturale identitario che trae origine dalla destra giovanile e universitaria, grazie ai suoi candidati apporta un contributo fondamentale in tutti i comuni nei quali ha proposto i propri candidati. Il risultato più importante è la schiacciante riconferma, con una percentuale intorno al 73%, del sindaco Massimiliano Giammusso a Gravina di Catania, il quale “porta” in consiglio comunale ben 15 consiglieri su 16. Di fondamentale importanza è stato pure il contributo fornito alla lista di Fratelli d’Italia a Catania, e di conseguenza alla elezione del sindaco Enrico Trantino. Infatti, nella lista di partito, risultano eletti con ottimi risultati personali Erio Buceti (1790 voti) ed Erika Bonaccorsi (1772 voti), la donna più votata dai catanesi. Eletto pure il presidente della 6 circoscrizione, Francesco Valenti, e i consiglieri di municipalità Giuseppe Caramagno (Catania 3), Nataly Viola e Giuseppe Zingale (Catania 4). Senza contare le 464 preferenze che permettono all’uscente Fabio Savasta di tornare a sedere tra i banchi del consiglio comunale di Mascalucia tra le file dell’opposizione. Personalmente, e a nome di Avanguardia, esprimo grande soddisfazione perché ciò significa che dove governiamo, dimostriamo di saperlo fare e che la nostra proposta politica, aderente a quella del partito di riferimento, è attrattiva e convincente. Questo è quanto dimostrano i numeri sia nel capoluogo che nei comuni al voto nella provincia. Un ringraziamento va alle decine di candidati che, nonostante lusinghieri risultati, non ce l’hanno fatta ad essere eletti ma che rimangono centrali nel progetto di Avanguardia. Parole di soddisfazione anche da parte di Luca Scrofani, segretario di Avanguardia, il quale, registrato il successo elettorale, si complimenta con gli eletti e punta ai prossimi appuntamenti per programmare una ulteriore crescita sul territorio”.