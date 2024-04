Su cosa sia accaduto stanno indagando i carabinieri

LA VALLETTA BRIANZA (LECCO) – Paura per due ragazzi a La Valletta Brianza, in provincia di Lecco. Questa mattina, sabato 27 aprile, la loro auto ha preso fuoco non appena hanno girato la chiave per avviarla.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. I due, una ragazza di 23 anni e un ragazzo di 26, sono stati subito soccorsi e trasportati in ospedale con l’elisoccorso, ma per fortuna le loro condizioni non sembrano gravi.

Su cosa abbia scatenato le fiamme stanno indagando i carabinieri. L’ipotesi più probabile è che l’esplosione sia stata innescata da un guasto meccanico.