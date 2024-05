Legalità e lotta al racket: ecco le borse di studio di Libera Impresa

Premiazione con le forze dell’ordine e la magistratura

CATANIA – Si è conclusa ieri la premiazione della “Borsa di Studio sul Merito” promossa da Libera Impresa con la collaborazione della Procura di Catania. La magistratura requirente catanese era rappresentata in questo evento dal Procuratore Aggiunto Fabio Scavone.

C’era la Guardia di Finanza di Catania, rappresentata dal Capitano Agnese Santini in carica presso il comando di Acireale, la D.I.A., di Catania, con il suo Capo Centro Giuseppe Emiddio, i Carabinieri di Catania con il Tenente Colonnello Antonio Mazzeo e il Dirigente della sezione Anticrimine Salvatore Montemagno, in forza alla Questura di Catania.

Hanno collaborato inoltre la Commissione Regionale Antimafia con il suo Presidente Antonello Cracolici e l’onorevole Jose’ Marano e la Testata Giornalistica “La Sicilia” con il suo direttore Antonello Piraneo. Individualmente hanno selezionato con cura gli elaborati presentati in Concorso e con altrettanta fatica si sono scelti i lavori più rappresentativi per essere premiati.

Le premiazioni

Rosaria Maria Giuffrè, vice Prefetto di Catania e socia onoraria dell’Associazione, madrina e promotrice dell’evento, ha sottolineato come è stato difficile scegliere tra i venticinque elaborati arrivati, “tutti sono stati fatti con impegno e dedizione, gli studenti hanno seguito e appreso molto dai seminari formativi e nei lavori hanno espresso le loro emozioni e le loro conclusioni”, “abbiamo voluto attribuire a tutti un attestato di partecipazione e una targa agli Istituti che hanno aderito al concorso”.

I premi attribuiti sono stati, per la Procura di Catania, alla Studentessa Chiara Galvagno del Liceo “G.Verga” di Adrano, a lei il Procuratore Scavone ha sottolineato l’impegno e le espressioni trascritte, ha saputo plastificare il fenomeno del racket e del sistema mafioso, a lei ha consegnato un buono libri del valore di ottanta euro dedicati alla Cultura.

Per la Guardia di Finanza di Catania, la scelta è caduta su Vittorio Galvagno, studente del Liceo “Galileo Galilei” di Catania, a consegnare la targa premio è stata la Capitana Agnese Santini: “la tesina ha saputo descrivere la realtà criminale del fenomeno sociologico che ogni giorno viene arginato dalle nostre attività repressive messe in atto sul territorio”, per questo abbiamo scelto questo lavoro ben descritto.

La Direzione investigativa Antimafia di Catania, ha riconosciuto a Vincenzo Di Benedetto, studente del Liceo “Bonaventura Secusio” di Caltagirone, la targa premio per i contenuti descritti nell’elaborato, sapendo declinare le tipologie di reati connessi al racket delle estorsioni dell’usura e del sistema mafioso, per questo Giuseppe Emiddio, Capo Centro Dia di Catania, ha consegnato il premio.

Il Comando Provinciale Carabinieri di Catania, ha scelto un elaborato che ha emozionato con le espressioni e con le descrizioni il reato delle estorsioni, rappresentando esempi reali accaduti nel territorio Etneo, a consegnare il premio alla studentessa Giorgia Rapisarda del Liceo “Galileo Galilei” di Catania è stato il Tenente Colonnello Antonio Mazzeo del Provinciale di Catania.

La Questura di Catania ha premiato la Studentessa Giorgia Rapisarda del liceo “Galileo Galilei” di Catania, per avere descritto con dettagli reali il fenomeno del racket, e, per il Dirigente della sezione Anticrimine Montemagno, ”la Studentessa ha dato reali soluzioni alla repressione del fenomeno, sollecitando i giovani della sua generazione alla ribellione per reprimere questo stato sociale che non ci appartiene.”

La commissione antimafia

La Commissione Regionale Antimafia ha estrapolato una tesina tra i venticinque partecipanti dando due targhe a Federica Giusi Montalto e a Giuseppe Sciacca, entrambi del Liceo “Concetto Marchesi” di Mascalucia, motivando la scelta “la descrizione dei reati di estorsione e di usura, sono stati descritti con attenzione, riuscendo a dare soluzioni per la repressione del fenomeno” a consegnare le targhe il Presidente della Commissione Antimafia Cracolici.

L’onorevole Marano, componente della Commissione Antimafia, ha voluto premiare le scuole aderenti al Concorso, “tutti hanno dato un contributo e un arricchimento culturale reale” per questo motivo abbiamo voluto consegnare dei vaucher per la visita guidata di palazzo d’Orleans sede della regione Siciliana.

Il Direttore del Giornale “La Sicilia” di Catania ha individuato in Giorgia Rapisarda studentessa del Liceo “Galileo Galilei” di Catania, una vena giornalistica, “ha descritto il fenomeno con espressioni originali e di spiccato spirito giornalistico”, per questo il direttore Piraneo, ha consegnato le credenziali per l’abbonamento annuale alla testata giornalistica.

I premi di Libera Impresa

L’associazione Antiracket Antiusura “Libera Impresa” ha scelto tre elaborati che “rappresentano il risultato dei nostri seminari formativi nelle scuole aderenti al concorso, i temi trattati hanno racchiuso le esperienze e le sensazioni discusse in sede scolastica” . A consegnare i premi il vice presidente Salvatore Strano, la segretaria Maddalena Caponnetto e la Socia Onoraria Rosaria Maria Giuffrè insieme al presidente Rosario Cunsolo. I premi in denaro sono andati a Giorgia Rapisarda del Liceo “Galileo Galilei di Catania, a lei il primo premio “Borsa di Studio sul Merito” del valore di Duecento/00 Euro, seconda classificata a Alessandra Pittera del Liceo “G. Verga” di Adrano, a lei un assegno circolare di €.150,00 e al terzo classificato un assegno di €.100,00 a Giacomo Milazzo studente del Liceo “Bonaventura Secusio” di Caltagirone.

“Gli elaborati presentati sono stato il frutto del nostro impegno alla diffusione della legalità, ai nostri principi statutari che ci impegnano in una missione costruttiva e itinerante fra le nuove generazioni.” Questo il commento del Presidente Rosario Cunsolo.