L’Ekipe Orizzonte asfalta il Como Nuoto, il match termina 18-4

Partita mai in discussione per le catanesi

L’Ekipe Orizzonte ritrova subito i tre punti, vincendo nettamente sul campo del Como Nuoto nell’anticipo della quindicesima giornata di Serie A1 di pallanuoto femminile. Le catanesi hanno superato le lombarde per 18-4, al termine di un match mai in discussione. Tutti a favore delle rossazzurre i parziali di gioco, conquistati dalla squadra allenata da Martina Miceli per 4-1, 5-1, 5-2 e 4-0.

Alice Williams è stata la top scorer di oggi con cinque gol, mentre Dafne Bettini è andata a segno quattro volte. Due reti a testa per Claudia Marletta, Aurora Longo e Morena Leone, una ciascuno per Giulia Oliva, Giulia Viacava e Gaia Gagliardi. Ludovica Celona ha giocato in porta nei primi due tempi, Aurora Condorelli è andata tra i pali nel terzo e quarto parziale.

POST PARTITA EKIPE ORIZZONTE

Al fischio finale è toccato proprio alla numero 13 dell’Ekipe Orizzonte fare il punto dopo la sfida appena disputata, a quattro giorni dal ritorno dei quarti di finale di Champions League: “Già da alcune settimane – ha detto Aurora Condorelli – ci stiamo allenando molto duramente, tutte insieme, giorno per giorno, affinché ognuno di noi migliori e superi i propri limiti, per arrivare pronte alla sfida contro le greche. Abbiamo giocato con questo obiettivo anche la partita di oggi e affronteremo quella contro il Glyfada tutte unite, per fare ciò che abbiamo imparato fino ad ora, con grande coraggio e voglia di vincere”.

IL TABELLINO DEL MATCH

COMO NUOTO RECOARO-EKIPE ORIZZONTE 4-18

Parziali: 1-4; 1-5; 2-5; 0-4

COMO NUOTO RECOARO: G. Frassinelli, M. Romano’, M. Fisco, J. Tedesco 1, E. Borg 1, A. Giraldo, R. Bianchi 1, A. Iannarelli, B. Romano’, G. Lanzoni 1, A. Cassano, F. Cattaneo, A. Volpato. All. Pisano

EKIPE ORIZZONTE: L. Celona, G. Oliva 1, G. Viacava 1, V. Gant, D. Bettini 4, V. Palmieri, C. Marletta 2, G. Gagliardi 1, A. Williams 5, A. Longo 2, M. Leone 2, G. Condorelli. All. Miceli

Arbitri: Brasiliano e Ferrari

Note: Ekipe Orizzonte con 12 atlete a referto.