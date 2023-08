Lentini, eccezionale intervento chirurgico: asportato tumore di 5 chili

Quattro ore e mezza di intervento

LENTINI (SIRACUSA) – Eccezionale intervento a Lentini, in provincia di Siracusa: asportato un tumore di cinque chili retroperitoneo a una donna di 56 anni. L’operazione è stata effettuata nel reparto di Chirurgia generale diretto da Giovanni Trombatore.

“Perfetta organizzazione tra i reparti”

La donna aveva notato un aumento di volume dell’addome associato ad un dimagrimento progressivo da circa un anno. “L’eccezionalità dell’intervento – spiega Trombatore – deriva dalla rarità della patologia, dalle elevate dimensioni della massa di quasi 5 chili con una dimensione di 40 centimetri per 28 per 24, dalla necessaria estrema delicatezza delle manovre chirurgiche per gli stretti rapporti tra il tumore e le strutture vascolari e gli organi vitali, la cui lesione avrebbe potuto determinare l’exitus della paziente. Il brillante risultato è stato possibile dalla perfetta organizzazione ed integrazione tra le Unità operative di Chirurgia generale, anestesia e rianimazione”.

I complimenti dell’Asp all’equipe

Il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa, Salvatore Lucio Ficarra, si complimenta con l’equipe e con tutte le unità operative coinvolte nell’intervento: “Questo tipo di operazioni rappresentano un miglioramento continuo dei servizi”. Ficarra sottolinea inoltre “la possibilità per i cittadini di trovare con fiducia nel proprio territorio risposte sempre più adeguate ai bisogni sanitari espressi”.

Sotto i ferri per 4 ore e mezza

A eseguire l’intervento è stata l’equipe chirurgica formata da Sebastiano Marino, Trombatore, Salvatore Perrotti e Flavia Carrasi, con anestesisti Gina Lupo e Salvatore Tinè. “L’intervento – prosegue Trombatore – è durato 4 ore e 30 minuti. Il tumore è stato isolato dalle importanti strutture vascolari ed anatomiche presenti nel retroperitoneo e asportato integro senza lacerazione della capsula che lo rivestiva. Il decorso post operatorio è stato regolare con dimissione nella sesta giornata dall’intervento in buone condizioni generali”.