Lentini: “Sbagliato avviare i canteri per il basalto a Pasqua”

PALERMO – “Il basolato al posto dell’asfalto nelle strade del centro storico di Palermo, con la riqualificazione di tante stradine del cuore della vecchia città, è una buona notizia se non fosse per la tempistica a dir poco preoccupante. Perché avviare un cantiere così importante a ridosso della Pasqua e in vista dell’estate è una pura follia”. Lo dice Totò Lentini, capogruppo dei Popolari e Autonomisti all’Ars e candidato sindaco di Palermo.

“Se un’amministrazione non riesce a conciliare e a programmare i tempi delle opere pubbliche – prosegue – con i tempi delle attività commerciali imprenditoriali cittadine allora ha sbagliato tutto. Siamo di fronte ad una crisi che imperversa da oltre due anni, a causa della pandemia, e mentre a fine mese cesserà lo stato di emergenza la giunta Orlando avvia un mega cantiere in vista dell’estate e quindi dell’arrivo di una massa di turisti, come tutti speriamo, che troverà un centro storico con lavori in corso, poco fruibile con la conseguenza che le attività commerciali saranno ancora una volta penalizzate”, conclude.