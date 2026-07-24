Un leopardo ha scavalcato il bancone di un negozio di liquori in India e ha aggredito il commesso, come mostrano le immagini registrate nei giorni scorsi dalle telecamere di videosorveglianza. Sanjay Gurjar, 25 anni, stava lavorando nello store di Todaraisingh, nello Stato del Rajasthan, quando ha sentito un urlo. Pochi istanti dopo il grande felino è comparso all’interno del locale e si è lanciato contro Gurjar, che è riuscito a respingerlo e a fuggire.
India, leopardo semina il terrore in un negozio
Il leopardo, che poco prima aveva già attaccato un altro uomo, Fateh Lal Koli, 40 anni, ha quindi continuato a vagare all’interno del negozio, facendo cadere diverse bottiglie di alcolici. Altre persone sono poi riuscite a chiudere il negozio, intrappolando l’animale all’interno.
Come stanno le due persone aggredite
L’animale, un maschio di cinque anni, è stato catturato dopo quasi cinque ore da un’unità specializzata nel recupero della fauna selvatica. Dopo una serie di accertamenti veterinari è stato reintrodotto nel suo habitat naturale. Entrambi gli uomini sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale, dove si stanno riprendendo.
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