L'operazione dei carabinieri

LERCARA FRIDDI – Tentata truffa a un’anziana di Lercara Friddi, arrestato un catanese di 48 anni. Denunciato un complice 50enne. L’operazione è stata condotta dai carabinieri della compagnia di Lercara Friddi.

Sventata una truffa a una pensionata di 82 anni. I malviventi avevano agganciato telefonicamente la vittima fingendosi appartenenti all’Arma, attraverso artifizi e raggiri, avevano convinto la donna della necessità di consegnare una rilevante somma di denaro, inducendola a preparare 5.150 euro in contanti, già pronti per la riscossione.

L’intervento dei carabinieri è avvenuto nelle immediate adiacenze dell’abitazione della vittima, dove i due soggetti sono stati bloccati. Dalle verifiche esperite, è emerso che il 48enne risultava era sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, provvedimento emesso dal Tribunale di Catania. In virtù della violazione è stato arrestato e portato nel carcere di Termini Imerese.