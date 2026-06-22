 Truffa del finto carabiniere a Lercara, un arresto e una denuncia
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Lercara Friddi, tentata truffa a un’anziana: un arresto e una denuncia

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L'operazione dei carabinieri
PROVINCIA DI PALERMO
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LERCARA FRIDDI – Tentata truffa a un’anziana di Lercara Friddi, arrestato un catanese di 48 anni. Denunciato un complice 50enne. L’operazione è stata condotta dai carabinieri della compagnia di Lercara Friddi.

Sventata una truffa a una pensionata di 82 anni. I malviventi avevano agganciato telefonicamente la vittima fingendosi appartenenti all’Arma, attraverso artifizi e raggiri, avevano convinto la donna della necessità di consegnare una rilevante somma di denaro, inducendola a preparare 5.150 euro in contanti, già pronti per la riscossione.

L’intervento dei carabinieri è avvenuto nelle immediate adiacenze dell’abitazione della vittima, dove i due soggetti sono stati bloccati. Dalle verifiche esperite, è emerso che il 48enne risultava era sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, provvedimento emesso dal Tribunale di Catania. In virtù della violazione è stato arrestato e portato nel carcere di Termini Imerese.

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