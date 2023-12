Leroy Merlin assume in Sicilia: le posizioni aperte, requisiti e domanda

Per candidarsi bisogna compilare l'apposito form online

PALERMO – Leroy Merlin assume in Sicilia. L’azienda ricerca un manager della vendita per le sedi di Palermo e un venditore/venditrice per il negozio di Catania Fontanarossa.

Leroy Merlin assume, in cosa consiste il lavoro

Leroy Merlin cerca un manager della vendita. La risorsa si dovrà occupare di rendere distintiva e fluida l’esperienza del cliente, valorizzare e sviluppare il contributo e il talento dei collaboratori, individuare le migliori strategie commerciali per massimizzare il fatturato, elaborare gli obiettivi di fatturato e analizzare l’andamento economico del negozio. Il manager della vendita definisce la strategia dell’offerta: concorrenziale, differenziale e locale; garantisce la relazione e la vendita con il cliente; organizza spazi promozionali e lineari chiari, attrattivi e performanti; sviluppa le performance di reparto in coerenza con la strategia di negozio.

Il venditore, invece, accoglie e ascolta tutti i clienti instaurando relazioni positive; orienta il cliente nella scelta delle soluzioni più affini alle esigenze; agevola tutte le fasi di acquisto garantendo reparti ordinati e coerenti con la strategia commerciale; fidelizza il cliente promuovendo la vendita di prodotti e servizi utilizzando i canali online e offline.

I requisiti

Per il posto di manager della vendita i requisiti richiesti sono:

Laurea e/o Master in discipline economico-scientifiche (preferibile);

Esperienza manageriale e/o commerciale in posizioni analoghe;

Digital mindset e consolidata conoscenza di strumenti di Business Intelligence;

Visione strategica e propensione all’innovazione;

Leadership situazionale e collaborativa;

Problem solving e decision making.

Per il posto di venditore i requisiti richiesti sono:

Diploma e/o Laurea;

Esperienza pregressa a contatto con il cliente;

Mindset digitale;

Dinamicità e proattività;

Ottime capacità comunicative e relazionali.

Come presentare la domanda

Per presentare la domanda bisogna collegarsi al sito di Leroy Merlin, nella sezione “Lavora con noi”, ricercare gli annunci relativi al manager della vendita e al venditore, e in ultimo compilare l’apposito form.

