Lete lancia “I Mestieri del Futuro”, operazione Back to School

PRATELLA (CASERTA) (ITALPRESS) – In occasione del ritorno sui banchi di scuola, Acqua Lete presenta “I Mestieri del Futuro”, un’iniziativa pensata per i più piccoli e dedicata al formato 50 cl.

Rivolta alla fascia d’età 4-14 anni, l’operazione nasce con l’obiettivo di stimolare la fantasia e incoraggiare i bambini a immaginare il proprio mestiere da grandi, “accompagnandoli in un percorso divertente e coinvolgente, capace di mantenere saldissimo il legame con la componente umana anche nell’era digitale”, si legge in una nota.

Cuore dell’attività è un minisito interattivo, accessibile tramite QR code presente sulle confezioni, che attraverso un quiz ricco di stimoli visivi e creativi invita i giovani esploratori del futuro a far emergere le proprie aspirazioni personali: https://www.acqualete.it/mestieridelfuturo/

“I mestieri ideati, le descrizioni e i percorsi formativi associati offrono ai ragazzi un’esperienza unica: un viaggio che unisce dimensione umana, magia e immaginazione, proiettandoli verso un futuro al tempo stesso tenero e visionario – prosegue la nota -. “I Mestieri del Futuro” rappresenta per la GDO un’opportunità di comunicazione valoriale, capace di arricchire l’esperienza quotidiana delle famiglie insieme al brand di acque minerali effervescenti naturali più amato e da sempre vicino alle esigenze delle nuove generazioni”.

