 Librino, trovate armi e cartucce in un edificio abbandonato 
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Librino, trovate armi e cartucce in un edificio abbandonato 

Operazione della polizia con il supporto dell'Esercito
CATANIA
di
1 min di lettura

CATANIA – La polizia ha scoperto un nascondiglio di armi e munizioni in un edificio abbandonato, in viale Moncada, a Catania: è stato recuperato un revolver con sei cartucce avvolto in un sacchetto di plastica e sono stati trovati altri 36 proiettili dello stesso calibro della pistola.

Le ricerche sono proseguite in altri punti dell’edificio abbandonato, anche grazie al supporto di una pattuglia dell’Esercito Italiano, impegnata nell’operazione “Strade sicure”, che ha collaborato con i poliziotti, garantendo sicurezza nell’area e supporto operativo durante le ispezioni.

I poliziotti hanno poi hanno trovato un fucile con matricola abrasa, nascosto in una calza, una scatola con 49 cartucce per il fucile, altre 23 cartucce di vario calibro, 8 ricetrasmittenti e relative basi di ricarica, solitamente usate dagli spacciatori e dalle vedette per comunicare l’eventuale arrivo delle forze di Polizia. 

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI