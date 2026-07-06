Librino, svelata la “Mini Porta della Bellezza” all’Istituto Mary Poppins

L'opera realizzata con i bambini per promuovere legalità e inclusione

CATANIA – Una giornata di festa all’insegna dell’arte, della partecipazione e della legalità ha animato l’Istituto educativo assistenziale Mary Poppins di Librino, a Catania. Dove è stata inaugurata la “Mini Porta della Bellezza”, installazione artistica realizzata nell’ambito dell’evento socio-educativo “Apriamo le porte alla bellezza”.

La mini porta della bellezza

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Catania, ha coinvolto bambini, famiglie e cittadini con momenti di animazione e l’esibizione dell’ensemble di ottoni del Conservatorio “Vincenzo Bellini”. L’opera è stata realizzata dai piccoli allievi dell’istituto insieme al giovane artista dell’Accademia di Belle Arti Agatino Leone, con la supervisione del professor Filippo Messina.

All’inaugurazione ha preso parte l’assessore comunale ai Servizi sociali Serena Spoto, che insieme ai bambini ha svelato l’installazione ispirata alla celebre Porta della Bellezza ideata dal mecenate Antonio Presti. L’obiettivo del progetto è rafforzare il senso di appartenenza al territorio e promuovere una cultura fondata su inclusione, legalità e partecipazione.

All’incontro, coordinato dalla giornalista Elisa Guccione, hanno partecipato, Antonio Presti, il deputato regionale Giuseppe Lombardo, il presidente del Consiglio comunale di Catania Sebastiano Anastasi. E ancora: il presidente della VI Municipalità Francesco Valenti, il presidente del Conservatorio Bellini Carmelo Galati, il direttore dell’ensemble Giovanni Anastasio, la dirigente scolastica Agata Pappalardo. E Roberta Castorina della Direzione Servizi sociali, Giovanni La Magna e padre Duilio, parroco della chiesa Resurrezione del Signore.

Nel corso della manifestazione è stato ribadito un messaggio condiviso: ogni bambino, indipendentemente dal contesto sociale di provenienza, deve poter crescere con opportunità, fiducia e sostegno.

L’opera raffigura in terracotta la figura di Mary Poppins su una parete blu, simbolo del mare e della speranza. “Rappresenta la forza del cambiamento, della volontà e il potere dell’immaginazione. Capace di aiutare soprattutto nei momenti di difficoltà”, ha spiegato la presidente dell’istituto, Anna Pennisi.

Pennisi ha inoltre ricordato come, fin dalla sua fondazione, l’istituto lavori per offrire ai giovani di Librino e alle loro famiglie un’alternativa concreta attraverso percorsi educativi, culturali e di inclusione sociale.

“La Mini Porta della Bellezza è il risultato di ciò che si può costruire quando istituzioni, scuola, Chiesa, associazioni e cittadini collaborano. Condividendo responsabilità, valori e speranze. La bellezza non è un elemento decorativo, ma uno straordinario strumento educativo”, ha concluso.