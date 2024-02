Licata, cocaina in auto: se rivenduta avrebbe fatturato oltre 100mila euro

Un 28enne è finito in manette, una 24enne ai domiciliari

LICATA (AGRIGENTO) – Due arresti a Licata, in provincia di Agrigento, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I due, un 28enne e una 24enne, sono stati fermati dagli agenti della polizia ed erano in possesso di un chilo e 250 grammi di cocaina.

La droga, una volta rivenduta, avrebbe fruttato circa 120mila euro. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, in attesa dell’udienza di convalida, il 28enne è stato portato in carcere, mentre la 24enne è stata posta ai domiciliari.