Licata, colpi di pistola contro la segreteria del deputato Cambiano

Non è il primo atto nei confronti dell'ex sindaco

LICATA (AGRIGENTO) – Colpi di pistola contro la sede della segreteria politica dell’onorevole Angelo Cambiano, deputato regionale del Movimento Cinque Stelle ed ex sindaco di Licata.

Il fatto, che ha tutte le caratteristiche dell’intimidazione, è avvenuto verosimilmente la scorsa notte, mercoledì 1 gennaio, ma la scoperta è stata fatta soltanto in mattinata.

Ignoti hanno fatto fuoco all’indirizzo della porta principale dello stabile in corso Serrovira, quartiere generale dell’ex primo cittadino.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti del locale commissariato e i poliziotti della Scientifica che si stanno occupando dei rilievi di rito. Al vaglio degli investigatori l’eventuale presenza di telecamere che insistono nella zona.

I precedenti

Non è la prima volta che il politico è vittima di intimidazioni. Cambiano, ex sindaco impegnato in prima linea sul fronte dell’abusivismo edilizio, nel 2016 venne aggredito in Municipio da un netturbino che lo colpì al volto con una testata. Pochi mesi dopo, invece, ignoti gli bruciarono la casa di campagna.

Angelo Cambiano, 43 anni, è stato eletto all’Assemblea Regionale Siciliana nel 2022. Prima di diventare deputato è stato capo della segreteria dell’allora vice ministro alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri.