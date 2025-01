Licata, due automobili divorate dalle fiamme: indagini in corso

Non è chiaro cosa abbia scatenato l'incendio

LICATA (AGRIGENTO) – Due automobili sono state divorate dalle fiamme a Licata, in provincia di Agrigento. Le vetture erano parcheggiate nello spazio condominiale usato come garage.

Le fiamme sono partite proprio all’interno dello spazio condominiale e da lì poi si sono propagate alle automobili.

Sul posto, dopo le segnalazioni da parte dei residenti, sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato diverse ore prima di avere la meglio sulle fiamme.

Presenti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto. Le cause del rogo sono ancora sconosciute ma al momento non viene esclusa alcuna pista. La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta.

FOTO DI ARCHIVIO