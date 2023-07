Licata, trova un portafogli per terra e lo consegna ai vigili

Il nobile gesto di una signora reso noto dall'assessore Salvatore Manuello

1' DI LETTURA

LICATA – Una donna trova, per terra, nel quartiere Fondachello di Licata, un portafogli con all’interno 295 euro in banconote e, senza esitare, lo consegna subito al comando della polizia municipale di via Egitto. A renderlo noto è stato l’assessore con delega alla polizia municipale, Salvatore Manuello.

Gli agenti, dopo le opportune verifiche sulla titolarità dei documenti e sulla corrispondenza del contenuto, hanno rintracciato e riconsegnato il portafogli al proprietario che ha ringraziato di cuore la signora e i vigili urbani.