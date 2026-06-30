Licenziati quattro giornalisti della redazione di Telerent

Solidarietà da parte dell'Assostampa e del senatore Russo

PALERMO – L’Associazione siciliana della stampa esprime solidarietà ai quattro giornalisti licenziati dalla redazione di Telerent e chiede all’editore di riaprire immediatamente un confronto per individuare soluzioni alternative, nel rispetto delle norme contrattuali e della dignità dei lavoratori.

“Licenziare quattro giornalisti per ragioni economiche su un organico di sette unità – affermano il segretario di Assostampa Palermo, Gianluca Caltanissetta, e il segretario regionale, Giuseppe Rizzuto – significa smantellare la redazione giornalistica e compromettere la continuità del telegiornale“.

“Quello giornalistico è l’unico settore della televisione che viene interessato dai tagli. Quando abbiamo incontrato gli amministratori, avevamo dato la massima disponibilità a trovare soluzioni che rendessero compatibile l’equilibrio di bilancio con il mantenimento della forza lavoro redazionale. L’editore, invece, ha scelto di proseguire sulla strada dei licenziamenti. Una decisione grave, che colpisce non soltanto quattro professionisti e le loro famiglie, ma che finisce con l’indebolire l’offerta informativa locale proprio in un periodo in cui si avverte il bisogno di un’informazione più attenta, autorevole e radicata nel territorio”.

“Ci auguriamo – concludono i segretari di Assostampa – che l’azienda possa ritornare sui suoi passi. Noi continueremo a seguire con la massima attenzione l’evolversi di questa vicenda, garantendo ai colleghi assistenza sindacale e legale, e riservandoci di intraprendere tutte le iniziative necessarie per tutelare i diritti dei giornalisti coinvolti”.

Russo (FdI): “Massima solidarietà ai giornalisti licenziati di Telerent”

“Esprimo la mia più sincera e ferma solidarietà ai giornalisti di Telerent, colpiti dal provvedimento di licenziamento presso l’emittente Telerent, come appreso da alcuni organi di stampa”, lo dichiara in una nota il Senatore della Repubblica di Fratelli d’Italia, Raoul Russo.

“Il licenziamento di ben quattro professionisti su sette della redazione rappresenta un colpo durissimo non soltanto per le famiglie dei lavoratori coinvolti, a cui va la mia totale vicinanza, ma per l’intero panorama dell’informazione locale e regionale. La riduzione drastica del personale giornalistico rischia di impoverire il diritto dei cittadini a un’informazione capillare, libera e pluralista, che da sempre rappresenta il cuore pulsante delle nostre comunità”.

“Seguirò con attenzione l’evolversi della vicenda – conclude il Senatore Russo – auspicando che si possano attivare quanto prima tutte le interlocuzioni e i tavoli di confronto necessari tra l’azienda e le rappresentanze sindacali dei giornalisti, al fine di individuare soluzioni alternative che tutelino i livelli occupazionali e la dignità professionale di chi, per anni, ha servito il territorio con dedizione e correttezza”.