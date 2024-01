Catania, al liceo Cutelli – Salanitro arriva il corso di Cultura Aeronautica

L'incontro tra l'istituto e l'Aeronautica Militare Italiana

CATANIA – Liceo Cutelli di Catania e orientamento: dopo la visita di Luca Parmitano, che come si legge in un comunicato dell’istituto “tanto ha coinvolto ed emozionato studentesse e studenti”, l’Aeronautica Militare Italiana è tornata al “Cutelli – Salanitro”. Si è svolto infatti nella mattina di martedì 23 gennaio un incontro informativo dei referenti dell’Aeronautica con le classi di II e III Liceo che hanno partecipato sia in presenza, in aula magna, che collegati in diretta streaming dalle classi.

La prima parte curata dal maggiore Stefano D’imperia, dal capitano Antonello Calabrese e dall’aviere capo Chiara Sodani è stata dedicata alla presentazione delle attività e dei compiti dell’Aereonautica Militare Italiana. È stato subito chiarito che non si sarebbe parlato solo di frecce tricolori o meteorologia. I relatori hanno approfondito il ruolo di difesa dello spazio aereo e soccorso che l’aeronautica svolge sul territorio italiano, dettagliando compiti, attività e professionalità che sono richieste e accolte: si va da specialisti, organi tecnici ed ingegneri ma c’è ampio spazio anche per gli avvocati, cui è affidata la cura degli aspetti giuridici e amministrativi, e per i laureati in medicina, date le funzioni di soccorso che l’aeronautica svolge.

Liceo Cutelli di Catania: il corso di Cultura Aeronautica

Se il primo momento orientativo aveva già catturato l’attenzione di studentesse e studenti, intervenuti con domande che hanno espresso vivo e ponderato interesse, il secondo ha fatto decollare l’entusiasmo. È stato, infatti, presentato il Corso di Cultura Aeronautica: come si legge ancora nel comunicato del liceo Cutelli – Salanitro, “una vera e propria occasione per spiccare il volo, è il caso di dire, realizzato nel quadro delle iniziative tese all’informazione e all’orientamento”.

Quest’anno, lo Stato Maggiore dell’Aereonautica ha selezionato quattro città italiane, tra cui Catania (oltre a Siena, Imola e Vercelli), per lo svolgimento di un vero e proprio corso teorico e pratico, gratuito, rivolto ai giovani di età compresa tra i 16 e i 20 anni. Il corso si svolgerà durante due settimane e sarà così articolato:

dal 19 al 22 febbraio la fase teorica, che prevede un ciclo di conferenze pomeridiane, a carattere divulgativo, riguardanti i principi del volo ed il funzionamento dell’aeroplano. Le lezioni si terranno presso l’istituto Tecnico Aeronautico “Arturo Ferrarin”;

durante la mattina del 23 febbraio gli studenti saranno accompagnati presso il 41° Stormo di Sigonella, per lo svolgimento della “familiarizzazione velivolo”. Avranno il primo contatto con il velivolo e conosceranno i rudimenti delle pratiche di volo. Dal 26 al 28 febbraio: ci sarà lo svolgimento della fase pratica, si volerà! Studentesse e studenti saliranno su velivoli ad elica (Siai U208A) pilotati dagli Istruttori di Volo dell’Aeronautica Militare;

il 29 febbraio, infine, una cerimonia concluderà il corso con la consegna degli attestati di frequenza e premiazione dei “vincitori”. L’iniziativa riserva una grande opportunità per i primi due classificati che riceveranno come premio la possibilità di frequentare, a titolo completamente gratuito, uno stage di volo su aliante presso il 202° Gruppo Volo del 60° Stormo di Guidonia, in provincia di Roma, durante l’estate. Condivideranno la vita, le attività e la formazione dei piloti e parallelamente potranno visitare luoghi e musei dell’area romana.

Un’esperienza davanti alla quale è difficile restare con i piedi per terra e si può affermare, con una certa sicurezza, che studentesse e studenti del “Cutelli – Salanitro” sono già sulla rampa pronti a spiccare il volo.