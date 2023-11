Lidl assume, posti anche in Sicilia: requisiti e domanda

L'azienda cerca anche neolaureati

CATANIA – Lidl assume. La catena di supermercati ricerca neolaureati per un programma di formazione dedicato alle vendite e un manager capo area. Entrambe le posizioni sono aperte per la sede di Misterbianco, in provincia di Catania.

Lidl assume, i requisiti

Per il programma di formazione si ricercano neolaureati con una mentalità manageriale e aperta al cambiamento, con spirito di iniziativa e capacità di problem solving. Durante il percorso lavorativo e formativo di un anno si avrà la possibilità di sperimentare sei diverse tipologie di attività, affiancando sei ruoli e colleghi.

Per quanto riguarda il posto di manager capo area, invece, i requisiti richiesti sono:

Laurea ad indirizzo economico-gestionale

Esperienza pregressa nella gestione e nel coordinamento del personale preferibilmente nel settore della Grande Distribuzione Organizzata

Interesse per il settore retail e per la GDO

Spiccate capacità manageriali e di leadership

Forti doti analitiche e visione d’insieme

Flessibilità territoriale

Proattività, attitudine al problem solving e spirito d’iniziativa

L’offerta di lavoro

Per il programma di formazione, l’azienda offre: un contratto di lavoro full-time con inquadramento al Terzo Livello (CCNL Distribuzione Moderna Organizzata), della durata di 12 mesi con concrete possibilità di inserimento al suo termine. Un conseguente pacchetto retributivo di sicuro interesse con RAL a partire da 25.775€.

Per il posto di manager capo area, l’azienda offre: un contratto a tempo indeterminato con inquadramento già dal momento dell’assunzione al livello Quadro (CCNL Distribuzione Moderna Organizzata), correlato alla responsabilità del ruolo. Un conseguente pacchetto retributivo di sicuro interesse con RAL commisurata all’esperienza maturata, a partire da 45.000€.

Come presentare la domanda

Per presentare la domanda bisogna entrare sul sito della Lidl, nella sezione ‘Lavora con noi’, e cercare gli annunci riguardanti il programma di formazione e la posizione di manager capo area.

