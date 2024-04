L’intervista, il post e la replica: nuovo scontro tra Calenda e Cuffaro

Botta e risposta tra il leader di Azione e il segretario della Dc

ROMA – “Ma è possibile che Cuffaro, tornato alla ribalta dopo essere stato in carcere per favoreggiamento dei mafiosi, possa dichiarare impunemente di controllare 140.000 voti. Come li controlla? Per mezzo di chi o che cosa?”. Lo scrive sui social il leader di Azione, Carlo Calenda, facendo riferimento ad un’intervista di Cuffaro al Riformista.

La risposta di Cuffaro: affermazioni ridicole e tendenziose

A stretto giro arriva la replica del segretario della Dc Totò Cuffaro. “Calenda oltre ad essere insultatore è anche un bugiardo o non sa leggere. Nella mia intervista al ‘Riformista’ dico che la Democrazia Cristiana per le regionali ha mosso 140 mila voti e che oggi ne vale almeno 250 mila. Le sue maldestre affermazioni, che mi fanno dichiarare che io CONTROLLI 140 mila voti e le sue subdole esortazioni a chiedere (a chi ?) come li controlli, sono ridicole, tendenziose e confermano la sua antipatia per la democrazia e la libera scelta per un voto ideale e di valori. Io al posto suo me ne vergognerei”.