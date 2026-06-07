Lipari, rubinetti a secco: albergatori e ristoratori preoccupati

Imprenditori e cittadini fanno appello al sindaco per trovare soluzioni immediate

LIPARI (MESSINA) – Rubinetti a secco stamani in alcune zone di Lipari, la principale delle isole dell’arcipelago delle Eolie mentre monta la preoccupazione di albergatori e ristoratori per la stagione estiva. Alcuni residenti hanno fatto ricorso alle autobotti per potere avere l’acqua.

Ieri sera diversi ristoranti del centro sono rimasti a secco. Imprenditori e cittadini fanno appello al sindaco per trovare soluzioni immediate.

Anche a Marsala si riscontrano problemi legati all’acqua, ma il problema è dovuto ad un guasto alla conduttura