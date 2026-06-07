 Lipari, problemi con l'acqua: preoccupati ristoratori e albergatori
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Lipari, rubinetti a secco: albergatori e ristoratori preoccupati

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Imprenditori e cittadini fanno appello al sindaco per trovare soluzioni immediate
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LIPARI (MESSINA) – Rubinetti a secco stamani in alcune zone di Lipari, la principale delle isole dell’arcipelago delle Eolie mentre monta la preoccupazione di albergatori e ristoratori per la stagione estiva. Alcuni residenti hanno fatto ricorso alle autobotti per potere avere l’acqua.

Ieri sera diversi ristoranti del centro sono rimasti a secco. Imprenditori e cittadini fanno appello al sindaco per trovare soluzioni immediate.

Anche a Marsala si riscontrano problemi legati all’acqua, ma il problema è dovuto ad un guasto alla conduttura

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