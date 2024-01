Lite tra fratelli nel Catanese con fucile e mazza da baseball

Poteva finire in tragedia

CATANIA – Sedata dall’intervento dei Carabinieri un’accesa discussione, che ha visto due fratelli “fronteggiarsi” per una domanda relativa al contatore dell’acqua delle loro abitazioni, a Misterbianco, in provincia di Catania. L’allarme alla Centrale Operativa è arrivato con una telefonata tramite il 112 numero Unico di Emergenza, con la quale il più piccolo di due fratelli, segnalava che era in corso un’accesa lite. Giunti sul posto, i militari hanno trovato i due fratelli, ancora infervorati, che si accusavano vicendevolmente di essersi minacciati durante una precedente discussione.

I carabinieri, dopo avere sedato gli animi, hanno quindi ricostruito quanto accaduto, apprendendo, in prima battuta dal minore, un 46enne, che poco prima era stato intimidito da suo fratello, 49enne, con una mazza da baseball. Il 49enne, a sua discolpa, ha invece riferito ai Carabinieri che per tutta risposta, suo fratello avrebbe prima chiuso l’acqua dal contatore e poi lo avrebbe minacciato verbalmente che gli avrebbe sparato con un fucile.

Il minore dei due fratelli, a quel punto, incalzato dai militari, li ha quindi indirizzati all’interno del suo appartamento, indicando loro dove appunto fosse custodito il fucile, che è stato sequestrato. L’arma, un monocanna marca Bowning calibro 12 in parte smontato, appartenuto al padre defunto nel 2011, era in realtà illegalmente detenuto dal 46enne. Analogamente, il 49enne ha poi condotto i Carabinieri all’interno del suo garage, mostrando loro dove nascondeva la mazza da baseball.

I militari dell’Arma, per chiudere la vicenda, hanno infine accertato che in entrambe le abitazioni in argomento l’acqua era regolarmente erogata, mentre nel garage era stata effettivamente chiusa. Ed hanno denunciato il 46enne per detenzione abusiva di arma da fuoco.