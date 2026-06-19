Litiga con la vicina e tenta di accoltellarla, arrestata nel Catanese

In manette una 38enne

CATANIA – Una 38enne straniera ha tentato di accoltellare, a Motta Sant’Anastasia, una vicina di casa, di 35 anni. L’azione, però, è stata fermata dall’intervento da parte della madre della vittima, una donna di 54 anni, che ha riportato un’estesa ferita a una mano, giudicata guaribile in dieci giorni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno arrestato la 38enne per tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Il Gip di Catania, accogliendo la richiesta della locale Procura, ha convalidato l’arresto sottoponendo la donna al divieto di avvicinamento alle persone offese e l’applicazione del braccialetto elettronico.