Livatino, 34 anni fa i killer uccidevano il ‘giudice ragazzino’

Il ricordo del mondo politico e istituzionale

ROMA – “Ricorre oggi il 34° anniversario della morte del magistrato Rosario Livatino, un grande servitore dello Stato che pagò con la vita la sua battaglia contro la criminalità organizzata”. Lo scrive sui social il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

“Una battaglia condotta sempre a testa alta, con coraggio e rigore, senza compromessi. Uomo di profonda fede – prosegue La Russa –. Rosario Livatino é un esempio per tutti noi ed a lui che oggi rendiamo un deferente omaggio”.

La Casellati: “Onoriamo la memoria”

“Oggi onoriamo la memoria del giudice Rosario Livatino, un vero servitore dello Stato, un uomo con una integrità morale e professionale straordinaria”. Lo ha dichiarato il Ministro per le Riforme istituzionali, Elisabetta Casellati.

“Profondamente cattolico, lo ricordiamo per il suo equilibrio, l’attenzione verso le persone e la capacità di cercare la redenzione anche di fronte ai crimini più gravi – prosegue la Casellati -. Ucciso barbaramente dalla mafia 21 settembre 1990, all’eta di soli 37 anni, amava la sua Sicilla e si batteva per difenderla senza piegarsi alle cosche. La sua autorevolezza, trasparenza e coerenza lo resero un nemico per la criminalità organizzata, ma oggi rappresentano un simbolo di integrità e un esempio per ogni magistrato”.

Fontana ricorda la figura del Beato

“A 34 anni dal barbaro omicidio del giudice Rosario Livatino per mano mafiosa, ricordiamo un uomo di straordinaria integrità, coraggio e dedizione a valori della legalità e della giustizia”. Così il ricordo sui social il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.

“II Beato Livatino – conclude Fontana – ci ha insegnato che il vero impegno civile è servire la comunità senza mai piegarsi alla paura. Una preghiera per lui”.