Le indagini sono affidate alla polizia

LIVORNO – Omicidio in strada a Livorno nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 giugno. Un 31enne è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco e abbandonato poi agonizzante in un parcheggio in via di Quercianella. La vittima è un cittadino turco rinvenuto da alcuni passanti.

L’allarme lanciato da una coppia

A lanciare l’allarme è stata una coppia che si trovava a passare in zona e ha trovato l’uomo a terra esanime con una evidente ferita alla testa. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica per prestare i primi soccorsi. Il 31enne infatti era ancora vivo anche se gravissimo.

Dopo averlo stabilizzato, i soccorsi medici hanno provveduto al trasporto immediato dell’uomo in ospedale dove però è arrivato in condizioni disperate e dove purtroppo è morto alcune ore dopo per le ferite riportate.

Le indagini

La polizia, giunta sul posto, ha avviato le indagini per accertare i fatti e ricostruire l’accaduto. Del caso si sta occupando ora la squadra mobile di Livorno che indaga per omicidio. Le ferite alla testa sono state ritenute perfettamente compatibili con quelle provocate da un’arma da fuoco.

Gli agenti stanno ascoltando anche i residenti della zona e dalle prime indagini è emerso che proprio nelle ore del rinvenimento del 31enne alcuni hanno udito degli scoppi che potrebbero essere stati colpi di pistola. Gli inquirenti stanno acquisendo anche le immagini dalle telecamere di videosorveglianza della zona.

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