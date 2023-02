Lo Giudice replica al M5s: “Loro maestri dell’inciucio…”

Le parole del coordinatore dei gruppi Sud chiama nord e Sicilia vera

1' DI LETTURA

PALERMO – “Che i maestri degli inciuci oggi accusino Sicilia Vera e Sud chiama Nord di essere scesi a compromessi con la maggioranza non fa semplicemente sorridere, fa ridere. Le posizioni ottenute oggi in aula dai deputati di Sicilia Vera Matteo Sciotto e di Sud chiama Nord Davide Vasta eletti deputati segretari aggiuntivi del consiglio di presidenza sono frutto dell’osservanza del regolamento interno dell’Ars”. Lo afferma il coordinatore dei gruppi parlamentari Nord chiama sud e Sicilia vera all’Ars, Danilo Lo Giudice, in replica alle dichiarazioni del capogruppo M5s Antonio De Luca.

“Nessuna logica spartitoria”

“Non abbiamo richiesto nulla a nessuno, ma semplicemente abbiamo accettato ciò che ci spettava già da tempo, senza scendere a compromessi e senza partecipare a logiche spartitorie – aggiunge -. La differenza tra noi e il Movimento 5 stelle sta proprio in questo. Ricordiamo ai colleghi pentastellati che sono loro quelli che hanno ottenuto l’elezione di un vicepresidente vicario e un presidente di commissione accordandosi con la maggioranza. Noi siamo abituati a raggiungere i nostri risultati senza la necessità di scendere a compromessi”.