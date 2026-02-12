Locazioni turistiche, Confare chiede al comune procedure più snelle

La nota dell'associazione dei titolari delle strutture extralberghiere di Confcommercio

PALERMO – Gli operatori del settore ricettivo extralberghiero e delle locazioni turistiche non imprenditoriali chiedono maggiore uniformità e semplificazione di tutte le procedure contenute nell’allegato B della legge regionale sul turismo che riguardano in particolare le comunicazioni di inizio attività. Un’esigenza che nasce da alcuni intoppi operativi con gli uffici comunali causate da interpretazioni non uniformi della norma di legge.

Confare Confcommercio Palermo, l’associazione che raggruppa i titolari delle strutture ricettive, ha incontrato l’assessore comunale al Turismo, Alessandro Anello, che ha condiviso l’esigenza di semplificare gli aspetti burocratici.

Confare, presente alla riunione con il presidente Alberto Costa e i consiglieri Giorgio Bruno e Cinzia Sciarrino, ha garantito un fattivo supporto per dare vita a una strategia di comunicazione efficace che prevede messaggi unificati sui canali ufficiali, la realizzazione di materiali pratici (mini-guide, FAQ, esempi) e momenti informativi dedicati.

“Meno incertezze e più orientamento – hanno commentato Anello e Costa – significa che ogni host saprà cosa fare e quando farlo, senza tecnicismi, elevando la qualità del comparto turistico di Palermo”.

È stato anche fissato per venerdì 20 febbraio un incontro congiunto tra Assessorato, Ufficio Tributi e Confare per rendere più chiari ed equi i criteri relativi al pagamento della Tari. Gli esiti saranno condivisi tempestivamente per garantire trasparenza e uniformità.