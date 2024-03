Lombardo, accelerata sul rimpasto alla Regione: “Servono le persone giuste”

Da Caltagirone, le parole del leader autonomista

CATANIA – Dal pulpito della sede autonomista di Caltagirone, il fondatore del Movimento per l’Autonomia, Raffaele Lombardo, si lascia andare ai suoi personalissimi auguri pasquali. Il destinatario è il Governo regionale al quale arriva al termine di un lungo endorsement su autonomia differenziata, energia, province e sanità.

“Lo diciamo formalmente al Presidente della Regione – ha detto -: c’è bisogno di un rimpasto al Governo della Regione. C’è bisogno, e lo dice anche il Presidente. Io non dico che alcuni assessori non sono all’altezza delle difficoltà del momento e non faccio né nomi né parlo di rubrica di loro competenza. Ma è bene mettere le persone giuste mei posti giusti”.

Un intervento che non ha bisogno di alcuna interpretazione e che chiama in causa direttamente il Governatore Schifani. Che sia stato un assist o una punzecchiatura, il dato politico rimane. Ed è quello di un malumore, seppur garbato ma netto, esposto nella consapevolezza che da qui a poche settimane qualcosa accadrà. Tutto in funzione delle imminenti elezioni europee.

“Via dai sovranismi”

Raffaele Lombardo non scioglie la riserva a proposito del partito nazionale col quale gli autonomisti affronteranno il voto al parlamento europeo. Ma su una questione è chiaro: dopo il divorzio dalla Lega, mai con i sovranisti.

“Noi autonomisti non possiamo sostenere i partiti sovranisti. Perché “sovranisti” significa indebolimento dell’Europa; e se l’Europa non emargina questi sovranismi non potrà pensare ad una politica Estera e della Difesa seria e forte. Noi dobbiamo riconoscerci in un candidato di una forza politica che superi il 4% e che in Europa porti avanti questi temi”.