L’orologio che trascende il tempo

3' DI LETTURA

L’orologio scandisce il tempo, ma questo lo fa esattamente dal 1905.

Non c’è persona al mondo che non lo abbia sentito nominare almeno una volta, è nell’immaginario comune e questo gli ha permesso non solo di scandire il tempo della storia, ma di fare la storia stessa.

Stiamo parlando di Rolex.

Ma cosa rende quest’orologio intramontabile? Sapete davvero cosa significa indossarne uno?

L’orologio che ha attraversato il tempo

La storia del Rolex ha inizio nel lontano 1905, quando il fondatore, Hans Wilsdorf, ebbe una visione: creare un orologio da polso preciso e affidabile. Oggi, il nome Rolex è sinonimo di precisione cronometrica, qualità superiore e resistenza ai più estremi ambienti.

Gli orologiai Rolex combinano abilmente l’utilizzo di macchine all’avanguardia con la maestria dell’artigianato tradizionale, garantendo una qualità senza compromessi in ogni singolo orologio.

L’azienda ha introdotto numerosi brevetti e innovazioni nel campo dell’orologeria, tra cui il primo orologio da polso impermeabile, il sistema di cambio data istantaneo, la lunetta girevole unidirezionale e il primo orologio dotato di data automatica.

Ma Rolex è famoso anche per il suo design iconico e riconoscibile al primo sguardo. L’azienda ha saputo creare modelli che sono diventati veri e propri oggetti del desiderio, come il Submariner, il Day-Date, il GMT-Master e il Datejust. Ogni orologio Rolex è un mix perfetto tra eleganza, stile senza tempo e riconoscibilità istantanea, che lo rende un’opera d’arte da polso.

Gli orologi Rolex sono conosciuti per la loro durata, precisione e valore di mercato che spesso aumenta nel corso degli anni. Sono diventati oggetti di collezionismo ambiti dagli appassionati, con modelli vintage che raggiungono cifre impressionanti nelle aste.

Indossare un Rolex non è solo avere un orologio di precisione al polso, ma un’esperienza che trascende il tempo stesso.

Bracco e gli orologi da “un polso e mezzo”

Bracco Gioielli è una gioielleria che incarna la passione per l’artigianato e la tradizione, dedicandosi alla vendita di orologi unici, che attraversano il tempo.

Gli orologi in Bracco sono pezzi rari, che fondono la tradizione con l’innovazione.

Sapientemente definiti “da un polso e mezzo”, orologi non nuovi ma mai indossati, la cui perfezione e impeccabilità diventano elementi di spicco. I Rolex di Bracco mantengono infatti le loro qualità originali, “profumando ancora di nuovo”.

Bracco Gioielli vanta una lunga storia nel campo dei gioielli e degli orologi di lusso.

La storica gioielleria nasce infatti a Palermo nel 1934 quando il cavaliere Angelo Bracco decide di mettere in campo la sua esperienza, accumulata durante la permanenza presso Bulova, negli Stati Uniti. Così nasce il primo negozio in Piazza Verdi a Palermo. Successivamente il figlio Salvatore sposterà il punto vendita in un locale più grande in via Mariano Stabile, abbracciando più facilmente le numerose richieste della clientela, che negli anni si è ampliata ulteriormente.

La gioielleria è una delle poche ad essere inserita in un network esclusivo internazionale dei migliori orologi nel mondo. Ne certifica provenienza, trasparenza e valore.

Bracco è ad oggi uno dei massimi esperti di Rolex in tutta Italia. Questo contribuisce a renderlo un punto di riferimento nel campo dell’orologeria di lusso, e a fidelizzare i clienti già affezionatisi negli anni.

Il brand sposa una filosofia che poggia sull’unicità e il fascino storico dei suoi prodotti, con il suo core business di punta, ovvero il marchio Rolex. Lo storytelling che accompagna l’azienda è quello dell’offrire non solo un prodotto di lusso, ma la celebrazione del mito che vi sta dietro. Cura, eleganza e ricercatezza sono tutti elementi che chi entra nella gioielleria può trovare.

Attraverso i canali social, il sito di Bracco e, naturalmente, nel loro punto vendita, potrete scoprire i modelli unici di tutti i Rolex che hanno attraversato il tempo, lasciandovi affascinare da questa storia di eleganza e fascino intramontabile.