Los Angeles, proteste e arresti di massa. Trump “Manifestanti animali”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nel corso di un suo intervento alla base militare di Fort Bragg, il presidente americano Donald Trump ha definito i manifestanti di Los Angeles “animali” e “nemici stranieri”, giustificando l’impiego dell’esercito contro i dimostranti che si opponevano ai suoi raid sull’immigrazione.

Il tycoon ha poi giurato di “liberare” la città della costa occidentale. Trump ha utilizzato la platea del 250° anniversario dell’esercito americano per denunciare i manifestanti. Il presidente repubblicano, che considera l’esercito uno strumento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi nazionali, ha sfruttato le recenti proteste di Los Angeles come un’opportunità per schierare la Guardia Nazionale e i Marines statunitensi, nonostante le obiezioni del governatore democratico della California. A Los Angeles, i manifestanti hanno bloccato un’importante autostrada e incendiato auto durante il fine settimana, ma le manifestazioni si sono concentrate principalmente in diversi isolati del centro. Il Dipartimento di Polizia di LA ha annunciato che sono stati effettuati “decine di arresti” all’interno di gruppi di manifestanti radunati nella zona designata per il coprifuoco imposto dalla sindaca Karen Bass.

“Non permetteremo che una città americana venga invasa e conquistata da un nemico straniero. Ecco cosa sono”, ha affermato Trump, che ha definito poi Los Angeles “un cumulo di spazzatura” con “interi quartieri sotto il controllo” dei criminali e ha affermato che il governo federale “utilizzerà ogni risorsa a disposizione per sedare la violenza e ripristinare la legge e l’ordine”.

“Libereremo Los Angeles e la renderemo di nuovo libera, pulita e sicura”, ha affermato Trump. Il tycoon ha autorizzato fino ad adesso l’invio di 4000 soldati della Guardia Nazionale in città, contro la volontà del governatore della California Gavin Newsom. Circa 700 Marines sono stati inviati nell’area.

Martedì il governatore della California Gavin Newsom ha chiesto a un tribunale federale di impedire a Trump di utilizzare l’esercito nella sua città. I leader della California hanno accusato Trump di fomentare la rabbia e i disordini dei manifestanti.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).