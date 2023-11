Lotta al crimine a Catania, il questore emette 17 avvisi orali

Sono pregiudicati per vari reati

CATANIA – Diciassette avvisi orali sono stati emessi dal Questore di Catania Giuseppe Bellassai. Sono diretti ad altrettante persone che, alla luce dei reati commessi e sulla base della condotta tenuta, sono ritenute dedite alla commissione di delitti.

Le misure aggravate

Sette di questi provvedimenti sono stati adottati nella forma aggravata. I sette hanno anche il divieto di possedere o utilizzare qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni. Non potranno usare mezzi di trasporto modificati, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi, armi giocattolo, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti e prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo.

I reati

I destinatari sono tutti pregiudicati per reati di criminalità diffusa e predatoria, spaccio di stupefacenti e maltrattamenti in famiglia. Tra di essi un 23enne e un 20enne denunciati nei mesi scorsi per lesioni personali in concorso. Sono ritenuti gli autori di un’aggressione avvenuta la serra del 27 agosto scorso in via Albertone Matteo ai danni di un giovane in scooter, che fu colpito, fatto cadere a terra e poi preso a calci e pugni.

La vittima

La vittima riportò un trauma cranico ed altre lesioni. Un avviso orale è stato, infine, adottato nei confronti di un 21enne che nell’ottobre scorso è stato denunciato per lesioni, violenza, minaccia, resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale. Non si fermò all’alt dei poliziotti impegnati in un posto di blocco su viale Tirreno, tentando di fuggire per sottrarsi al controllo.

