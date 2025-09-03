Lotteria Italia, oltre 1,2 milioni di premi non riscossi: sono andati allo Stato

Ecco cosa succede ai premi dimenticati e come riscuoterli correttamente

Lo Stato, ancora una volta, incassa più dei giocatori. Dal 1° settembre sono tornati in vendita i biglietti della Lotteria Italia, ma sull’edizione 2024-2025 resta l’ombra delle vincite dimenticate.

Sono infatti oltre 1,2 milioni i premi non reclamati finiti automaticamente nelle casse pubbliche. A questi si sommano circa 130 mila euro relativi alle vincite giornaliere.

Un copione che si ripete puntualmente e che, anno dopo anno, vede crescere i premi della Lotteria Italia non riscossi e la quota destinata all’Erario. Dal 2002 ad oggi i premi lasciati per distrazione o smarrimento hanno superato i 32 milioni di euro.

Lotteria Italia, premi non riscossi: il caso più eclatante

L’episodio più clamoroso risale al 2008, quando a Roma non venne mai incassato un biglietto da 5 milioni di euro. Un primato destinato a restare nella storia della lotteria.

Il regolamento non lascia margini di incertezza: i vincitori hanno a disposizione 180 giorni dalla pubblicazione del Bollettino ufficiale sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per reclamare il premio.

Qual era la data ultima per l’edizione 2024-2025

Scaduto il termine, il diritto decade e le somme vengono trasferite all’Erario. Per l’edizione 2024-2025 il termine ultimo era fissato all’8 luglio. Dal giorno successivo ogni premio dimenticato è diventato proprietà dello Stato.

Verificare i numeri resta fondamentale. Quelli vincenti sono disponibili sull’app MyLotteries, sui portali ufficiali della Lotteria Italia e dell’Agenzia delle Dogane e presso le ricevitorie autorizzate.

Nel caso dei biglietti digitali, il controllo avviene accedendo alla propria area riservata, ma senza il titolo cartaceo o elettronico nessuna vincita può essere riscattata.

Come incassare i biglietti vincenti

La modalità di incasso varia a seconda del formato del biglietto. Chi possiede un tagliando fisico deve consegnarlo in originale all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali a Roma o presso una filiale Intesa Sanpaolo, corredato da documento, codice fiscale e coordinate bancarie.

Per i biglietti acquistati online è richiesta anche la copia del promemoria di gioco scaricabile dal proprio profilo.

I tempi di liquidazione sono stabiliti dal regolamento ufficiale. I premi giornalieri vengono pagati entro 45 giorni dalla richiesta, mentre per quelli dell’estrazione finale del 6 gennaio 2025 bisognerà attendere lo stesso periodo, ma solo dopo che l’Adm avrà reso disponibili i fondi necessari.

