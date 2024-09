La lunga settimana del consiglio, si parte dalla relazione di Trantino

Questa sera il confronto Trantino-Assise comunale

CATANIA – Una settimana di intensa attività per il Consiglio comunale di Catania. Il senato cittadino è chiamato, sin da oggi. a una serie di sedute particolarmente rilevanti. Stasera, in aula arriverà la Relazione del sindaco Enrico Tarantino sul primo anno di attività.

Un momento di confronto tra il primo cittadino e i consiglieri su quanto effettuato in questa prima parte di mandato, sollecitato dalla presidenza del Consiglio in seguito a una nota dell’assessore regionale Andrea Messina che minacciava commissariamento per i Comuni inadempienti.

Le questioni “in sospeso”

L’occasione utile per l’amministrazione per fare il punto di quanto fatto, sarà anche momento di pungolo da parte dell’aula nei confronti del sindaco, non solo per quanto contenuto nell’atto. Quanto piuttosto per le questioni ancora in sospeso. Come le nomine nelle Aziende Partecipate, per cui pressano molti partiti, il mini rimpasto che qualcuno chiederebbe con molta insistenza, o la sorte degli Archi della Marina, sul futuro dei quali proprio Trantino sembra aver preso una netta posizione. Non condivisa da una parte della città e, a quanto pare, da parte della sua stessa maggioranza.

La mini Finanziaria

Quella di stasera potrebbe dunque essere una prova generale per quel che arriverà in aula giovedì sera: il Documento unico di programmazione, la Mini finanziaria di Palazzo degli elefanti per i prossimi anni la cui trattazione sarà avviata il 26 settembre. In tempo, ha sottolineato il presidente del Consiglio comunale Sebastiano Anastasi, utile per avere più sedute a disposizione per discutere l’atto, che andrà votato entro il 30 settembre.

“Fusione”, Dup e dubbi

Anche perché, come riportato da LiveSicilia, in sospeso resta la fusione, inserita nel Dup, tra la Sidra (l’azienda che gestisce il servizio idrico) e Catania Rete Gas, la Sidrag, come appare nel documento. Per cui, alla luce della nascita di Sie, il Consiglio comunale ha chiesto più di un chiarimento e sulla quale la stessa amministrazione aveva nutrito qualche dubbio.

Il consiglio comunale

“La Capigruppo è stata molto intensa – aveva detto il presidente Anastasi, martedì scorso quando l’aula ha votato il regolamento per la refezione scolastica e la variazione di bilancio per ottenere le somme per la sistemazione idraulica di due torrenti -.

È stata affrontata la questione inerente alla fusione Rete Gas–Sidra per stabilire un percorso affinché il consiglio comunale, agevolmente, possa addivenire alla trattazione del tema in modo definitivo. Atteso che il consiglio comunale ha più volte richiesto chiarimenti senza riceverli per la nascita della Sie che, nel 2018, non esisteva”.