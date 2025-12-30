 M5s, brindisi con Lidia Adorno: "Pronti a battaglia sul referendum"
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

M5s, fine anno con Lidia Adorno: “Pronti alla battaglia sul referendum”

Per il nuovo anno, la parlamentare regionale annuncia la mobilitazione
CATANIA
di
1 min di lettura

CATANIA – Si è svolto presso l’infopoint della parlamentare regionale del Movimento 5 Stelle, Lidia Adorno, il tradizionale scambio di auguri di fine anno. L’appuntamento ha trasformato la sede politica in un vivace luogo di incontro, coniugando il clima festivo e la convivialità con un momento di approfondita analisi rispetto agli ultimi accadimenti che hanno interessato lo scenario regionale.

L’evento ha permesso di stilare un bilancio consuntivo dell’azione politica condotta nel corso del 2025 e di accogliere le numerose istanze provenienti dalla base. Per la deputata catanese, l’incontro ha confermato la centralità del dialogo diretto con il territorio nel definire l’agenda dei lavori all’Assemblea Regionale Siciliana.

A margine dell’iniziativa, la parlamentare ha voluto ringraziare i presenti delineando gli impegni futuri: “Ringrazio attivisti, simpatizzanti e amici che sono intervenuti – ha osservato Lidia Adorno – la cui vicinanza costituisce per me motivo di stimolo per i lavori che ci aspettano per il 2026, a partire dal referendum sulla separazione delle carriere, che ci vedrà impegnati in prima linea”.

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Tags: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI