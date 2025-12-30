M5s, fine anno con Lidia Adorno: “Pronti alla battaglia sul referendum”

Per il nuovo anno, la parlamentare regionale annuncia la mobilitazione

CATANIA – Si è svolto presso l’infopoint della parlamentare regionale del Movimento 5 Stelle, Lidia Adorno, il tradizionale scambio di auguri di fine anno. L’appuntamento ha trasformato la sede politica in un vivace luogo di incontro, coniugando il clima festivo e la convivialità con un momento di approfondita analisi rispetto agli ultimi accadimenti che hanno interessato lo scenario regionale.

L’evento ha permesso di stilare un bilancio consuntivo dell’azione politica condotta nel corso del 2025 e di accogliere le numerose istanze provenienti dalla base. Per la deputata catanese, l’incontro ha confermato la centralità del dialogo diretto con il territorio nel definire l’agenda dei lavori all’Assemblea Regionale Siciliana.

A margine dell’iniziativa, la parlamentare ha voluto ringraziare i presenti delineando gli impegni futuri: “Ringrazio attivisti, simpatizzanti e amici che sono intervenuti – ha osservato Lidia Adorno – la cui vicinanza costituisce per me motivo di stimolo per i lavori che ci aspettano per il 2026, a partire dal referendum sulla separazione delle carriere, che ci vedrà impegnati in prima linea”.