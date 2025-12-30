Macugnaga, incidente sulla funivia: feriti e circa 100 persone bloccate

Elicotteri in azione per evacuare gli sciatori

Un incidente si è verificato all’impianto funiviario di Macugnaga, nel Verbano-Cusio-Ossola e due persone sono rimaste ferite.

L’incidente, stando alle prime informazioni disponibili, è avvenuto alla stazione di monte del Monte Moro, a circa 2.800 metri di altitudine, forse perché la cabina è arrivata troppo velocemente alla stazione d’arrivo.

I feriti, che sono stati immediatamente soccorsi da un medico e un infermiere che casualmente si trovavano in zona, verranno evacuati con l’elicottero sanitario. Secondo quanto si apprende non sono in pericolo di vita.

Impianto fermo

L’impianto funiviario è fermo: per evacuare le circa 90 persone, tra cui bambini, che già si trovavano nell’area e che sono illese si utilizzeranno gli elicotteri dei vigili del fuoco e della guardia di finanza.

Sono un centinaio, 94 turisti e cinque lavoratori, le persone attualmente bloccate, dopo l’incidente avvenuto intorno alle 11.25 quando una cabina non si è fermata nel punto previsto urtando la barriera della stazione di arrivo, causando il lieve ferimento di tre passeggeri che sono già stati evacuati, secondo quanto riferito dai soccorritori. Le piste da sci sono state chiuse e l’impianto di risalita è stato fermato.

I soccorsi

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco. L’impianto di risalita, costruito nel 1962, all’inizio del 2023 ha subito la revisione generale con sostituzione di motori, pulegge e cabine.

I lavori costarono due milioni di euro, di cui 1,8 milioni finanziati dalla Regione Piemonte e 200mila euro dal Comune di Macugnaga. “Abbiamo avuto un inconveniente tecnico. Stiamo facendo valutazioni, dalle prime informazioni l’impianto non ha correttamente decelerato entrando in stazione ha urtato la barriera di stazione”. E’ quanto spiega all’ANSA Filippo Besozzi, amministratore della Macugnaga Trasporti e Servizi, la società che si occupa della gestione dell’impianto di risalita che porta al Monte Moro, a proposito dell’incidente di questa mattina.

“Nessun ferito grave”

“Per fortuna – aggiunge – non c’è nessun ferito grave, nessuno è in pericolo di vita. Da quel che so sono sei le persone coinvolte dal punto di vista sanitario. Avevamo alcune persone in cabina, in questo momento non so dire esattamente quante, e quella che ha riportato le ferite più serie è un 59enne che ha una ferita al braccio. Altre hanno avuto piccole escoriazioni”.

Sulle cause dell’incidente, Besozzi spiega che l’impianto “ha frenato non correttamente e sono entrati in funzione i sistemi di emergenza. L’impianto non ha riscontrato grossi danni ma dovremo fare le opportune verifiche. La funivia è al momento ferma e per riportare in paese le circa 90 persone che, pur non coinvolte nell’incidente, si trovano bloccate nella zona del Passo del Moro, a circa 2.800 metri di quota, si stanno organizzando sorvoli in elicottero.