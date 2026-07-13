 Made in Sicily a New York: Tamayo incontra le imprese
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Made in Sicily a New York, Tamajo incontra imprese e distretti produttivi

Edy Tamajo
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
A settembre incontri istituzionali e business per attrarre investimenti nell'Isola
attività produttive
di
1 min di lettura

PALERMO – Prende forma la missione istituzionale a New York dedicata alla promozione delle eccellenze produttive siciliane, in programma nella terza decade di settembre.

Questa mattina, nella sede dell’assessorato regionale delle Attività produttive, a Palermo, si è riunito il tavolo operativo convocato dall’assessore Edy Tamajo. All’incontro hanno partecipato i rappresentanti dei distretti produttivi, dei consorzi e delle principali realtà imprenditoriali dell’Isola.

Nel corso della riunione sono state illustrate le finalità della missione, che punta a promuovere il sistema produttivo siciliano, favorire nuove opportunità commerciali e attrarre investimenti attraverso un programma di incontri istituzionali e business con operatori economici e stakeholder statunitensi.

“L’obiettivo – ha dichiarato Tamajo – è presentare a New York una Sicilia dinamica, competitiva e capace di conquistare nuovi spazi nei mercati internazionali. Lavoriamo in stretta sinergia con il Governo nazionale e con il ministero degli Affari esteri per offrire alle nostre imprese strumenti concreti di crescita. La forte partecipazione registrata oggi dimostra quanto il tessuto produttivo siciliano creda nelle opportunità offerte dall’internazionalizzazione”.

Si parla di: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI