Made in Sicily a New York, Tamajo incontra imprese e distretti produttivi

A settembre incontri istituzionali e business per attrarre investimenti nell'Isola

PALERMO – Prende forma la missione istituzionale a New York dedicata alla promozione delle eccellenze produttive siciliane, in programma nella terza decade di settembre.

Questa mattina, nella sede dell’assessorato regionale delle Attività produttive, a Palermo, si è riunito il tavolo operativo convocato dall’assessore Edy Tamajo. All’incontro hanno partecipato i rappresentanti dei distretti produttivi, dei consorzi e delle principali realtà imprenditoriali dell’Isola.

Nel corso della riunione sono state illustrate le finalità della missione, che punta a promuovere il sistema produttivo siciliano, favorire nuove opportunità commerciali e attrarre investimenti attraverso un programma di incontri istituzionali e business con operatori economici e stakeholder statunitensi.

“L’obiettivo – ha dichiarato Tamajo – è presentare a New York una Sicilia dinamica, competitiva e capace di conquistare nuovi spazi nei mercati internazionali. Lavoriamo in stretta sinergia con il Governo nazionale e con il ministero degli Affari esteri per offrire alle nostre imprese strumenti concreti di crescita. La forte partecipazione registrata oggi dimostra quanto il tessuto produttivo siciliano creda nelle opportunità offerte dall’internazionalizzazione”.