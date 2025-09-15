Festa della Madonna di Ognina: devozione, tradizione e sicurezza

La presenza discreta, ma fondamentale delle fiamme gialle

CATANIA – Anche quest’anno, migliaia di fedeli si sono dati appuntamento nel pittoresco borgo marinaro di Ognina per celebrare la tradizionale Festa della Madonna di Ognina, una delle ricorrenze religiose più sentite della città di Catania.

Tra canti, processioni e fuochi d’artificio, la devozione popolare ha incontrato l’efficienza delle forze dell’ordine, in particolare il prezioso contributo del Servizio Navale della Guardia di Finanza, che ha garantito lo svolgimento dell’evento in totale sicurezza.

Un’antica tradizione tra mare e fede

La festa, che affonda le sue radici nel XVII secolo, è un omaggio alla Madonna, considerata la protettrice dei pescatori e dei naviganti. Il momento più atteso è senza dubbio la processione a mare, durante la quale la statua della Madonna viene imbarcata e trasportata lungo la costa, seguita da decine di imbarcazioni addobbate a festa.

Guardia di Finanza: una presenza discreta ma fondamentale

In occasione di questa edizione 2025, la Sezione Operativa Navale di Guardia di Finanza di Catania ha messo in campo un dispositivo di sicurezza straordinario, coordinando una serie di interventi volti a garantire l’ordine pubblico, la sicurezza della navigazione e il rispetto delle normative marittime.

La perfetta riuscita della festa è il risultato di una stretta collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e comunità locale. Il contributo del Servizio Navale della Guardia di Finanza si conferma dunque essenziale non solo per l’aspetto operativo, ma anche come simbolo della vicinanza dello Stato ai cittadini in occasione di eventi dal forte valore culturale e religioso.