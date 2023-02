Cade dal balcone a Vittoria, ricoverata giovane madre

L'intervento dell'elisoccorso, in corso di accertamento le cause

CATANIA – Una giovane madre cade dal balcone: è successo a Vittoria, in provincia di Ragusa, dove per cause ancora da accertare una donna è precipitata dal balcone della sua casa al secondo piano, riportando fratture multiple.

Ricoverata d’urgenza al Cannizzaro di Catania, la madre caduta dal balcone è in prognosi riservata ma per fortuna non è in pericolo di vita.

L’ipotesi è che la donna stesse stendendo i panni e che si sia trattato dunque di un incidente domestico.

Al momento dell’incidente la donna era in casa con il figlio piccolo. Il bambino è stato subito soccorso dagli agenti di Polizia intervenuti sul posto dopo la chiamata dei vicini.