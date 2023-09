Maestra d’asilo picchia gli alunni: denunciata e sospesa

I maltrattamenti sono stati scoperti da una madre che ha messo un registrato in tasca al figlio

1' DI LETTURA

Una madre ha scoperto i maltrattamenti “riservati” da una maestra d’asilo ai bambini. E’ quanto accaduto a Parete, piccolo comune del casertano. La donna ha messo un registratore nella tasca del figlio e ha scoperto quanto stava accadendo.

Dopo la denuncia, con tanto di audio, è stata disposta la sospensione dell’esercizio di pubblico ufficio o servizio per un anno.

Il bambino, di 3 anni, aveva anche raccontato alla madre di aver ricevuto delle percosse da parte della maestra e non voleva più andare a scuola.

La donna ha interpellato altre mamme dei compagni di classe del figlio, le quali hanno confermato di aver saputo dai loro figli che il bambino in questione e altri bambini sarebbero stati costantemente picchiati dalla maestra perché ritenuti “cattivi”, oltre a essere offesi con parole come “scemo” e “cretino”. Dalla trascrizione dei file è emerso che effettivamente una voce femminile si rivolgeva a un bambino, chiamandolo più volte “scemo” e si udiva il rumore riconducibile a uno schiaffo. I carabinieri hanno effettuato un controllo nella scuola insieme al personale specializzato dell’arma, e nel corso del controllo hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza, di cui era dotato l’istituto. L’analisi delle stesse ha permesso di confermare l’atteggiamento aggressivo e minaccioso della maestra verso i bambini con schiaffi, calci, spinte, strattonate e tirate per i capelli.