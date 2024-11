Operazione Meteora, “Passo significativo nella lotta alla criminalità”

Le parole del sindaco Fabio Mancuso sul blitz di mafia

ADRANO (CATANIA) – Mafia ad Adrano: dopo l’operazione Meteora, che nella mattina di giovedì 14 novembre ha colpito i clan mafiosi Santangelo e Mazzei, il sindaco Fabio Mancuso esprime in una nota il proprio plauso alla Questura di Catania.

L’operazione ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 18 persone per i reati di omicidio aggravato dalle finalità mafiose, associazione mafiosa e porto e detenzione illecita di armi.

“Questa operazione – scrive Mancuso – condotta con determinazione e professionalità dagli agenti della squadra mobile della Questura di Catania e del commissariato di Adrano rappresenta un passo significativo nella lotta contro la criminalità organizzata nel nostro territorio”.

L’operazione sulla mafia ad Adrano

Mancuso sottolinea “l’importanza di tali operazioni investigative per il ripristino della legalità e della sicurezza nella nostra comunità, e ringrazia tutti gli uomini e le donne in uniforme che con coraggio e dedizione lavorano ogni giorno per difendere i valori della giustizia, della sicurezza e della legalità con la conferma che le Forze dell’ordine vigilano sempre anche per reati consumati da tempo”.

In occasione di questa importante operazione ad Adrano, si conclude la nota, il Sindaco e l’intera giunta invitano tutti i cittadini a sostenere le forze dell’ordine e a collaborare nella costruzione di un ambiente libero da qualsiasi forma di mafia e violenza.